Ábalos y su viaje familiar a Perú en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

En la sale de espera del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ descubrimos viajes familiares y un nuevo máster en la vida de algunos de nuestros políticos.

“Por si todo lo dicho fuera poco, el número tres del Gobierno protagonizó otra anécdota de la Fiesta Nacional: El gran José Luis Ábalos, que comenzaba ayer un viaje oficial a Perú, aprovechó la coyuntura para irse tres días antes para llevar a la familia a ver el Machu Pichu, se había ido a Perú a visitar el Machu Pichu, razón por la que no estuvo en el primer desfile de la era Sánchez, ni en la recepción del Rey en el Palacio de Oriente”

- El Confidencial Digital: Tania Sánchez acaba de aprobar un master que llevaba cuatro años en sus currícula: primero en el de Izquierda Unida y después en el de Podemos: Liderazgo Democrático y Comunicación Política. Un análisis con perspectiva generacional del ciclo de cambio iniciado en España por el 15-M lleva desde 2014 en el currículum de IU.

- Luigi se arrancaba ayer por Bolivarianas en mi blog: Nicolás es un José Luis Maduro

- Vigía dijo: "·Critican ustedes al doctor Sánchez, cuando ÉL sólo es un hombre obediente a las órdenes directas e intransferibles de su ego".

- José Félix Tezanos: “Mi método en el CIS no está pensado para descubrir lo que realmente quieren hacer los votantes. No pretende acertar; no somos adivinos”