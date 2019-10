Sánchez y sus plagios en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Los pacientes de la sala de espera del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ no dejan de sorprenderse ante las acciones que lleva a cabo Pedro Sánchez.

- No hay día en el que el doctor Fraude no merezca abrir esta sección. Ayer conocimos su eslogan para el 10-N, ‘Ahora sí’ y resulta también está plagiado. Lo había usado dos veces Ciudadanos, una en Andalucía y otra en Cataluña, ‘Ara sí’. En el caso de Cs era razonable: un partido que no había gobernado nunca y anuncia que ahora es el momento. Pero, ¿un partido que había gobernado 23 años?¿Ahora sí que sí, Ahora sí que sí por la gloria de mi madre? ¿Qué Sánchez también plagia los eslóganes electorales?¿Por qué será que no me extraña?

- Por otra parte, ayer, mientras el Rey se reunía con la empresa familiar en Murcia él tomaba el olivo y se iba dar a un mitin en Palencia.

- Y no hay dos sin tres. El doctor Calamidad, cuenta hoy ABC, se saltó la ley de altos cargos o mintió para publicar las memorias que él no escribió. Lo hizo una negra a la que premió con un ascenso a secretaria de Estado.

- Eugenio Pizarro Moreno, el director de la tesis que la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños era experto en propiedad intelectual y derechos de autor. Nada como recurrir a un especialista. Susana Díaz lo fichó para su equipo y tuvo que largarlo por robar las joyas a su suegra, delito por el que está procesado.

- Pastrana: Si sacar a Franco del Valle de los Caídos ha sido difícil, sacarlo de La Sexta va a resultar imposible.

- Alberto Garzón contestaba a Carmen Calvo que se había pronunciado por dejar a Primo de Rivera en el Valle, en tanto que víctima: El fascista José Antonio Primo de Rivera fue ejecutado por golpista, como Mussolini fue fusilado y colgado en Italia. Y ninguno de esos hechos justifica considerarles víctimas, pues ello sería ponerles al mismo nivel que los demócratas asesinados y represaliados por el fascismo”. A todo hay quien gane, Herrera, pero No se puede ser más tonto y más bellaco.