Santi González: "El proceso del Brexit es una concatenación de elementos para el desastre"

El anállisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Ayer se produjo en el Parlamento británico un acontecimiento, no por esperado menos preocupante: Theresa May fue arrasada en su propuesta sobre el Brexit. Le votó en contra la oposición y los suyos propios. 432 votos en contra y solo 202 a favor. Hacía casi un siglo que no se conocía una paliza parlamentaria semejante. El proceso del Brexit es una concatenación de elementos para el desastre. El primero es un desastre sin paliativos, el premier David Cameron, que inició el disparate sin tener necesidad, le siguieron Neil Farage y una cadena de mentiras sobre los ríos que manarían leche y miel tras la ruptura, un público votante que se dejó embaucar, una primera ministra como Theresa May y un jefe de la oposición inenarrable, como Jeremy Corbyn, que es una cosa como nuestro Alberto Garzón pero sin la disculpa de la edad.

¿Qué puede pasar ahora? Casi cualquier cosa. Desde el brexit caótico que supondría una salida sin orden ni concierto, hasta, en teoría, la repetición del referéndum, aunque tal vez el más probable sería la repetición de elecciones.

Hoy quedará sustanciada la investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Nunca fui un fan irrestricto de este hombre, pero al oír su discurso de ayer y por comparación con su antecesora parecía Churchill. Susana tuvo ayer doble tarea: estaba en su escaño poniendo morritos y estaba al frente de la manifestación que ella misma había convocado contra la investidura, lo nunca visto. El escrache fue una anomalía democrática que no pareció escandalizar a casi nadie. Fue de nota la retransmisión entusiasmada de la televisión pública que pastorea Rosa María Mateo. Donde la Delegación del Gobierno (la de Susana, por supuesto) daba una cifra de asistentes de 2.500, el chico de la tele cantaba 10.000. Susana Díaz había expuesto sus críticas a Podemos hace 14 meses: "No comparto actitudes de Podemos como llamar a los ciudadanos al Rodea el Congreso", dijo entonces. No hay más que hablar.