Santi González: “Pedro Sánchez está dejando como astuto al presidente de la Generalidad"

El análisis de actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Decíamos ayer que todos los caminos conducen a Pedro Sánchez y hoy no tenemos más remedio que ratificarnos. Al menos los caminos embarrados, pedregosos y con charcos. Qué fenómeno. Nuestro presidente del Gobierno está dejando como astuto al presidente de la Generalidad. Recordarán ustedes aquel lamentable número del Consejo de Ministros del 20 de diciembre en Barcelona, con aquel simulacro de encuentro bilateral entre los dos Gobiernos que culminó con el anuncio por parte del anfitrión de haber entregado al huésped un pliego con sus exigencias para la aprobación de los presupuestos.

21 puntos eran y ayer los conocimos por Torra Pla, mientras el doctor Sánchez daba la callada por respuesta, cosa natural, si bien se mira, en alguien que se ha hecho un estilo con sus comparecencias sin preguntas. Ayer supimos que los encuentros de los dos Gobiernos van a contar con un mediador, un relator, alguien que les coordine, les convoque, ponga orden en la conversación. La cosa está alcanzando unos niveles que no se sabe si lo que necesitan es una secretaria.

No sé si me explico. Resulta que el presidente del Gobierno de la Nación, para reunirse con el representante ordinario del Estado en una Comunidad Autónoma necesita un mediador y lo más que quiere el equipo español es que no sea internacional, mientras el catalán aspira a que sean cascos azules. El resto de los puntos excuso decirles: derecho a la autodeterminación, no amenazar con el 155, cerrar la vía judicial, investigar los abusos policiales que dejaron el saldo de los 900 heridos de Comín y un debate sobre la Monarquía. Y así hasta los 21. ¿Y qué dice a esto el presidente del Gobierno? Ni Pamplona.

Es la rendición del Estado, a cuya cabeza se ha puesto a un incompetente que carece de cualquier concepto de responsabilidad. Y todo para tratar de alargar un poco más su estancia en La Moncloa y sus viajes en el Falcon. Es lo que hay.