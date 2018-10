Santi González: "Pablo Iglesias persigue acreditarse en su papel de hombre fuerte del Gobierno"

Parece que a Pablo Iglesias no le ha bastado con visitar en la cárcel a Junqueras sino que va más allá. Tras anunciar su reunión con Urkullu para este lunes, antes tuvo tiempo para habla por teléfono con Puigdemont. Y todo ello, según él, para convencerles y aprobar los Presupuestos ¿seguro?. Así lo analiza Santi González en ‘Herrera en COPE’.

Tal como estaba previsto, con más prisas que pausas, el marqués de Galapagar sigue acercándose a sus objetivos, que tal como señaló acertadamente José Antonio Montano, coinciden con los de la mantis religiosa en su parada nupcial: devorar a su pareja durante la cópula.

Pablo Iglesias visitó a Oriol Junqueras en su cárcel de Lledoners el viernes pasado; habló ayer tres cuartos de hora con Puigdemont y esta tarde visitará al lehendakari Urkullu en Vitoria. ¿Para convencer a sus interlocutores de la bondad de los presupuestos del doctor Sánchez? ¡Qué ridiculez! Como decía Lauren Bacall en aquella comedia de Richard Quine.

Aunque no parece que ningunos de los tres tengan un interés mayor en los Presupuestos. No lo tienen. Oriol y Puchi están enfrascados en su particular batalla y no tienen otro interés que la baza que les dote de ventaja frente al adversario, además de seguir desarrollando el golpe. El PNV porque nunca ha tenido el menos interés en negociar el articulado de unos presupuestos. Se trata de poner precio a su voto, pero están dispuestos a votar que sí a los del doctor Sánchez como antes votó sí a los del licenciado Rajoy. Y cobrar de los dos.

Lo que Pablo Iglesias persigue es acreditarse en su papel de hombre fuerte del Gobierno. Como él mismo diría, a él las cuentas se la bufan, no le interesan más allá de su aspecto propagandístico y cualquiera de los dos resultados posibles de su gestión le beneficia: si sus visitados votan ‘sí’ se apuntará el tanto de la eficacia. Si los rechazan, la culpa será para Pedro Sánchez. “Put he blame on Mame”, que cantaba Gilda.