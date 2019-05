Santi González: “¿Jurarán los parlamentarios de Podemos ‘por Dios y por España’?”

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Hoy ocupa todas las portadas Rafa Nadal. Bueno, todas no. 'El País' ha preferido a Manuel Cruz y Meritxell Batet en tierno abrazo parlamentario, pero Nadal ha vuelto a ser motivo de asombro al arrasar a Djokovic en la final de Roma #ibi19. Rafa se ha reconstruido una vez más y se postula como un firme candidato a ganar su décimosegundo Roland Garros #RG19 el mes que viene.

Hoy se va a producir la acreditación como parlamentarios de los cinco presuntos golpistas de cara a la sesión constitutiva de mañana. Pese a las medidas tomadas para evitar las performances a que tan dados son los secesionistas, la prohibición de dar ruedas de prensa y aún de hacer declaraciones, las precauciones para hacerles entrar por el garaje etc. habrá números y espectáculo. Lo habrá con las fórmulas de juramento que emplearán sus señorías. Por imperativo legal, por la Constitución hasta que podamos cambiarla, por el derecho a decidir, etc. ¿Jurarán los parlamentarios de Podemos ‘por Dios y por España’? Tiene razón Pablo Casado al proponer una fórmula cerrada para jurar o prometer la Constitución a pelo, sin adornos.

Los nuevos presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz compartieron ayer mitin en Barcelona y también augurio de que el diálogo con Cataluña va a ser clave en esta legislatura. Donde se ve que los socialistas comparten el vicio nacionalista de la sinécdoque y llaman ‘Cataluña’ a lo no es más que la mitad escasa de los catalanes. Tiene, además, una contradicción en los mismos términos en los que la formulan. Miquel Iceta, a quien Twitter ha caracterizado como socrático (Solo sé que no Senado), he hecho una interpretación que no casa con el diálogo que pregonan Meritxell y Cruz: “Si no quieres caldo, toma dos tazas”. ¿Nombrar a un socialista catalán es un gesto apaciguador o cabreante?¿Lo hacen para favorecer el diálogo o para meter el dedo en el ojo? Y luego está la petición de Ábalos y Celaá, para que se abstengan para que ellos puedan gobernar sin tener que apoyarnos en los separatistas. No saber ustedes lo que podríamos llegara a hacer para no bajarnos de machito. Hasta entrevistarnos con Ternera en la cárcel de París. En sus manos está impedirlo por amor a España.