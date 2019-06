Santi González: “Chivite no es una tonta que vaya por libre: que no apoyarían a EH Bildu fue falso”

“Como era de esperar, se cumplió la ley de Murphy, que viene resultando inexorable en España, seguramente por el peso de la mantequilla. Navarra tuvo que ser. Ayer tuvimos la ocasión de comprobar que María Chivite no es una tonta que vaya por libre y que todas las seguridades que habían dado de que no se apoyarían en EH Bildu para hacerse con el Gobierno de Navarra eran falsas.

Ayer se acordó la presidencia del Parlamento Navarro para Geroa Bai con un asiento para Bildu en la Mesa de la Cámara. Ahora falta que EH Bildu se abstenga para que María Chivite salga investida presidenta de la Comunidad Foral.

Mientras, la operación Valls sigue sorprendiendo a propios y extraños después de la carga que el candidato de Ciudadanos hizo ayer contra el partido que lo propuso para alcalde y Pedro Sánchez sigue avanzando hacia su propia investidura.

Eso sí, porque su entrega de Navarra al nacionalismo, le puede suponer el voto de los seis diputados del PNV y probablemente las abstenciones de los cuatro de EH BIldu. Pero para contabilizar esos apoyos le hace falta garantizarse primero el de Unidas-Podemos, sin el cual no hay nada que hacer.

Pablo necesitaría entrar en el Gobierno y Pedro no parece estar por la tarea, aunque esto no quiera decir gran cosa, como lo de pactar con Bildu. Pero una vez descartada la posibilidad de que Ciudadanos se abstenga, Sánchez solo podría investirse con el apoyo de Podemos. Y tendrá que pagar por ello. Si no es con un Ministerio, con algo que se le parezca mucho. Al marqués le va la vida en ello”.