Santi González: "Iglesias cantó la gallina sobre el régimen bolivariano que tanto le inspiró"

Pablo Iglesias cantó ayer la gallina sobre el régimen bolivariano que tanto le inspiró, hasta en el nombre del partido, que copiaron de una escisión del MAS de 2003 y al que ellos sirvieron como asesores. “La situación política y económica en Venezuela es nefasta” ha dicho, sobre una economía cuya inflación lleva camino de un millón por ciento, aunque la gran esperanza blanca de Podemos decía hace menos de un mes que los venezolanos comen tres veces al día.

Tengo yo como 30 folios de tonterías muy espectaculares de Pablo y su cuadrilla. Pero ya se sabe que lo suyo es cabalgar contradicciones. También se arrepintió de haber dicho a Mariló Montero: “La azotaría hasta que sangrase”. Mala frase en tiempos del metoo. El feminismo oficial no dijo ni mú. Yo, que lo comprendo casi todo, echéde menos que su pareja, Irene Krupskaia no le hubiera dicho: “Tú no le azotas a nadie más que a mí, imbécil”. Yo creo que su arrepentimiento de ayer es la prueba del nueve. Su mensaje machista a Monedero fue hace casi tres años. ¿Le ha pedido perdón a Mariló Montero? Pues eso.