El comentario de Santi González en 'Herrera en COPE' del miércoles 17 de abril de 2019

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Emmanuel Macron ha prometido que Notre Dame va a ser reconstruida en cinco años, gracias a un esfuerzo compartido de todos los franceses, que rezaban en torno al desastre la noche del lunes. Asuntos como éste vistos desde España son un motivo poderoso para la envidia. Todos los franceses, desde Macron a Melenchon sienten a Nuestra Señora de París como una cosa propia. Estuvimos a media hora, según los bomberos, de que la catedral se viniera abajo en su totalidad.

También hablaremos de la Junta Electoral Central que ayer negó el debate a cinco programado por Atresmedia para el día 23. La representatividad, dicen, porque el quinto partido, Vox, tuvo menos representatividad que los partidos recurrentes. El partido de Abascal no es ‘un grupo político significativo’, en opinión de la Junta Electoral.

Todo está a juego. Si el presidente del Gobierno no guarda memoria de sus plagios, ¿por qué va a guardarlo la Junta? En las elecciones generales de diciembre de 2015 sí consideró grupos políticos significativos a Podemos y Ciudadanos, que carecían de representación en el Congreso, mientras se la negaba a UPyD que tenía cinco escaños y grupo parlamentario y a Izquierda Unida, que tenía once diputados y que fue con Unidos Podemos. En 2015 se dio por bueno que a Podemos y a Ciudadanos les hicieran significativos sus resultados en las elecciones europeas del año anterior. Al parecer el éxito de Abascal el 2 de diciembre en las autonómicas andaluzas, no era tan nacional como las elecciones europeas. Jorge Alexandre, que fue abogado y asesor de UPyD en el Congreso explicó en tres pasos la vía de la Junta Electoral Central hacia su desprestigio:

1º Inventas un concepto como el de 'grupo político significativo' que no existe en la legislación electoral.

2º Le das el significado que te sale de las narices.

3º Lo utilizas para tomar decisiones evidentemente arbitrarias.

Mientras, hay una cosa cierta: este debate lo ha ganado Vox sin necesidad de salir del taxi. El que sí parece significativo es Oriol Junqueras en su banquillo.