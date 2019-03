El comentario de Santi González del viernes 8 de maroz de 2019

Tiempo de lectura: 1



El análisis de la actualidad de Santi González en 'Hererra en COPE'.

Hoy se hablará de la festividad de la jornada que no es otra que el Día Internacional de la Mujer. Habrá huelga y manifestaciones. La primera la suscriben la mismísima Reina y el Gobierno de la Nación, aunque el Ejecutivo solo cuarto y mitad, porque sí van a celebrar el Consejo de Ministras, que lo cortés no quita lo caliente y la tropilla de Sánchez no va a despreciar un pretexto de campaña.

Aquí hay un problema: Una huelga en la que participa la Casa Real y el Gobierno, ¿contra quién se hace?¿Quién es la patronal en este caso? Menos mal que la vicepresidenta del Gobierno, esa fenómeno ha señalado un objetivo: “la amenaza de VOX”. Es comprensible que Vox no vaya a participar, siendo el enemigo. Por afinidad, tampoco va a participar el PP. Es comprensible, en cambio, que sí lo vaya a hacer Ciudadanos después de haber descalificado el manifiesto.

Hombre, sí, es un esfuerzo para desmarcarse de la derecha trifálica en que lo situó ese modelo de feminismo que es Lola Delgado, ministra sanchista de Justicia.

Otra noticia relevante es la investigación judicial que se ha abierto por el acoso a la secretaria judicial Montserrat del Toro. Los simpatizantes del golpismo han difundido su cara y sus datos personales en las redes sociales, animando a agredirla sexualmente. ¿Y qué dice de esto el feminismo conmemorativo del día? Ni mú.

No hay dos sin tres. El parlamento de Cataluña va a impulsar una Comisión que investigue la corrupción de la Monarquía. Desde que tengo potra no he visto otra. Las criaturas políticas de Pujol, corrupto y evasor confeso, la Cataluña del 3% quieren investigar a la Monarquía. Pero, ¿a quién puede llamar zorra la Zapatones?