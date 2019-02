El comentario de Santi González del lunes 11 de febrero de 2019

Tiempo de lectura: 1



El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

La plaza de Colón se puso a reventar al filo del mediodía, lo mostraban las imágenes en las que miles y miles de banderas españolas negaban categóricamente la metáfora sanchista de ‘La España en blanco y negro’. “Solo veo las banderas”, decía un personaje fordiano de ‘Fort Apache’, viendo la caballería que se alejaba, lo evoca hoy Gistau en su columna. Ayer solo se veían las banderas en Colón y alrededores. Muchas banderas, mucha gente. El bando gubernamental se empeñó en rebajar la asistencia para justificar el término ‘fracaso’ que iba a publicar hoy la prensa amiga.

El doctor Calamidad se lo tomó de manera personal, como suele. No habría razón. Tezanos le da 15 puntos de ventaja en intención de voto respecto al PP. Con eso y el pinchazo de Colón es inexplicable que no convoque las elecciones ahora mismo. Lo que no pudo verse en la concentración fue un número significativo de socialistas, incluso de los que han manifestado su descontento con el sanchismo. Dos excepciones significativas: el que fue ministro del Interior con Felipe González, José Luis Corcuera, que se compró una bandera española de víspera y el director general del CNP y de la Guardia Civil con Zapatero, Joan Mesquida. Ahí se acabó el honor, quizá de tanto usarlo, en esos dos socialistas que tenían sus principios un peldaño por encima de sus conveniencias.

Pepe Oneto reproducía en su cuenta de Twitter algunas críticas socialistas al Consejo de Ministros: “O frenáis a Carmen Calvo o estamos muertos”. El problema es que siempre se cargue en la segunda persona del plural la responsabilidad de frenar el disparate. Y no hay nadie que asuma la tarea.