"El Real Madrid tiene ausencia de gol"

Perdió el Madrid. Ese es el gran titular cada vez que ocurre, pero hay que recordar que ayer el equipo de Lopetegui en Moscú protagonizó 26 remates, de ellos, cuatro a puerta, y tres más a los palos. Es decir, seguramente no mereció perder un encuentro en el tuvo el 72% de la posesión del balón. Faltaron hombres muy importantes: no estaba Ramos no estaba Marcelo no estaba Gareth Bale no estaba Isco, y Modric no fue titular, así que el equipo, titular desde luego que no era. Pero las conclusiones que saca el madridismo son fundamentalmente dos: el Real Madrid tiene menos plantilla que el año pasado, que ya tenía menos que el anterior, es decir mucha peor plantilla que hace 2 años; y el Real Madrid lleva tres partidos sin meter un gol. Tiene ausencia de gol. Y todo, en el año lógicamente en el que falta Cristiano

Buen empate del Valencia, buena imagen del equipo de Marcelino en el Manchester 0-0 Valencia.