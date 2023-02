Juanma Castaño, director y presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este jueves que marcaron el programa de esta pasada noche, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la situación económica del FC Barcelona que Joan Laporta repasó este jueves.

"En la rueda de prensa de ayer de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, dijo que no necesita vender a nadie para fichar el próximo verano, algo sorprendente debido a la situación económica por la que pasa la entidad, no hay prisa para renovar a Busquets, también algo sorprendente, y Ansu Fati no es intransferible si leemos entre líneas tras sus palabras", repasa.

Todo esto se agudiza atendiendo a las informaciones que llegan desde Cataluña. "Estas declaraciones son tras conocer que el agujero operativo del Barça es de, mínimo, 230 millones de euros y que si no lo cubre este verano, no podrá operar con normalidad. Tampoco le sirven los 90 millones de ahorros con Antoine Griezmann o la parte que le correspondía esta temporada a Gerard Piqué porque ya están incluidos en el cálculo. explicó..

El presentador de 'El Partidazo de COPE' también ha puesto el foco del fútbol mundial que se centra en la final del Mundial de Clubes que se disputa este sábado por la tarde con el Real Madrid como protagonista. No es el único acontecimiento, ya que analizaron la presentación de la Superliga Europea tras la nueva propuesta de composición de la cometición realizada este jueves.

Además, 'El Partidazo de COPE' hizo un bonito recuerdo a 'El Pichón' Marcos Alonso, que falleció este miércoles, siendo la gran nota negativa del día dejando un vacío profundo.