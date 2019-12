Juanma Castaño: "El Valencia lo tiene complicado en Champions, pero no imposible"

El Valencia lo tiene complicado en Champions pero no imposible. Juega contra el Ajax en Amsterdam y casi diríamos que está obligado a ganar porque tiene que hacer lo mismo que el Chelsea, que recibe al Lille y que parece que no va a concederle ni un solo regalo al conjunto valencianista. Así que mucha suerte al Valencia. En el día de hoy juega también el Barça frente al Inter, pero el Barça no tiene nada en juego; de hecho, no han ido ni Sergi Roberto ni Piqué ni, por supuesto, Leo Messi. No viaja Messi para descansar pensando en las dos grandes citas que tiene próximamente: el sábado en Anoeta y el próximo miércoles el clásico contra Madrid.