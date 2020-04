Juanma Castaño: "O todos o ninguno"

La Real Sociedad puso a disposición de sus jugadores sus instalaciones para que, de manera voluntaria e individual, desde este martes pudieran entrenarse. El caso es que la noticia corrió como la pólvora, llegó evidentemente al Consejo Superior de Deportes y la Real, evidentemente, se echó para atrás y no tuvo ningún problema en reconocer que no era una buena decisión y que sus jugadores tenían que seguir entrenándose en casa. Es, desde luego, una medida ejemplar. Es evidente que los jugadores de la Real no iban a contaminar a nadie, a contagiar a nadie, pero, en cualquier caso, el Consejo Superior de Deportes está bien porque o todos o ninguno. O todos hacemos deporte o ninguno. Así debe ser nuestra vida ahora mismo.