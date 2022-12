Juanma Castaño: "Todo el mundo piensa si habrá una final entre Messi y Mbappé, sería el gran partido del año"

Argentina logró el primer billete a la gran final de Qatar 2022 tras vencer este martes con solvencia (3-0) a Croacia en el Estadio de Lusail, gracias a Leo Messi y Julián Álvarez, autor de un doblete, después de un encuentro que los de Lionel Scaloni dominaron de principio a fin ante un rival que vio reducidas sus opciones al mínimo.

La Albiceleste aprovechó dos errores del conjunto croata a balón parado para sentenciar el choque antes del descanso. Julián Álvarez se convirtió en el hombre del partido, tras forzar el penalti del primer gol y anotar dos goles, con el permiso de un Leo Messi, que volvió a dar una clase magistral liderando el juego de su equipo y guiando a su selección a la que será su sexta final mundialista.

No fue el partido que se esperaba, por mérito de la campeona de Sudamérica, que no dejó ningún resquicio de duda en este caso y que se tomó cumplida revancha de la dura derrota ante los croatas de hace cuatro años. La actual subcampeona del mundo no encontró la forma de hacer daño y Livakovic esta vez no pudo ser decisivo.