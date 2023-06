Juanma Castaño señala a un presidente por el descenso de este equipo de LaLiga: "Se ha echado de menos"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este domingo que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este lunes 5 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la última jornada de LaLiga.

"Tres notas importantes en el final de LaLiga", comenzó el comunicador con Carlos Herrera, "primero, baja el Valladolid". La unificada lucha por la salvación cerró la temporada, y el damnificado fue el que partía antes de esta última jornada en la zona roja, el Valladolid, incapaz de solucionar su situación con un empate sin goles ante otro de los equipos que se la jugaban como el Getafe. Respiran, además del cuadro madrileño, Celta, Valencia, Almería, el que peor lo pasó y estuvo en la zona roja varios minutos, y Cádiz,

No tuvieron acierto los vallisoletanos, incapaces ante un Getafe que, consciente del peligro, supo manejar el tempo y controlar las atolondradas intentonas blanquivioletas. "El equipo que destituyó a Pacheta porque recibió seis goles en el Bernabéu y el equipo que está presidido por Ronaldo que, la verdad, no ha hecho acto de presencia ni para lo bueno, ni para lo malo", expone Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'. Con sufrimiento y agonía, el Almería lograba la salvación, a la par que en Valladolid el equipo que preside Ronaldo Nazario entonaba el doloroso adiós a la máxima categoría.

"Se ha echado de menos la figura de un presidente", reflexiona el presentador de 'El Partidazo de COPE' con Carlos Herrera, "no solo hace falta ser un grandísimo jugador como ha sido Ronaldo". El Valladolid vuelve, de nuevo, a Segunda, con todo lo que eso implica, no solo para el club, a nivel presupuestario, sino para algunos jugadores y, sobre todo, para unos seguidores que se han sentido otra vez defraudados, porque ellos lo han dado todo en la grada, pero la plantilla no lo ha hecho en el campo.

Osasuna y Benzema

La segunda nota de Juanma Castaño en 'Herrera en COPE' es que "Osasuna, en Europa por quinta vez en su historia, se mete en Conference League". Los rojillos culminan su brillante temporada con su clasificación continental tras imponerse al Girona en la última jornada de LaLiga. El conjunto navarro, subcampeón este curso también de la Copa del Rey, puso un broche estelar ante un El Sadar entregado. Los pupilos de Jagoba Arrasate no desaprovecharon la oportunidad que tenían y volverán a disputar una competición europea 16 años después.

Y el tercer punto del presentador de 'El Partidazo de COPE' destaca que "se va Benzema": "Lo hizo con el aplauso del Bernabéu y con la sorpresa de muchos". Oihan Sancet, a los 49 minutos, alimentó las aspiraciones del cuadro vasco, pero un penalti de Yuri Berchiche, protestado por los jugadores del Athletic, sobre el brasileño Militao, permitió a Karim Benzema despedirse del Real Madrid con gol y con un empate que le permite acabar segundo al bloque del italiano Carlo Ancelotti gracias también a las tablas del Atlético de Madrid en Villarreal. "El Real Madrid, obligado a fichar", sentencia.

