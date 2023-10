Juanma Castaño señala la persona clave del intento de Carlos Herrera a presidir la RFEF: "Se lo cuentas todo"

Juanma Castaño, director y presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este miércoles que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este jueves 26 de octubre, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la candidatura de Carlos Herrera a la Federación.

Audio





"Debería hablarte de la Champions, de que ayer el Barça ganó antes de El Clásico y de que el Atlético de Madrid empató 2-2 frente al Celtic", comienza Juanma Castaño este jueves con Carlos Herrera.

La petición de Juanma Castaño a Carlos Herrera

"Pero", prosigue el comunicador, "después de pasar un verano entero contestándole a todo el mundo sobre si Mbappé venía o no al Real Madrid, me niego a pasar un otoño y un invierno respondiendo si Herrera se presenta a las elecciones de la Federación". Y es que, según confiesa el presentador de 'El Partidazo de COPE' a Carlos Herrera que "vaya días que me están dando todos los futboleros preguntándome si es verdad si te presentas o no".

"Por favor, acláralo de una vez por todas", suplica Juanma Castaño en 'Herrera en COPE', "di si vas en serio o no, porque ya ayer salió en todos los periódicos, en la agencia EFE, etcétera, etcétera".

Además, el comunicador le ha contado a Carlos Herrera que "por la noche en 'El Partidazo de COPE' lo único que hago es hablar de oídas": "Porque claro, como se lo cuentas todo a Roberto Gómez y en casa de José Ramón de la Morena, pues los demás hablamos de oídas". "En fin, que tú sabrás, si piensas que vas a ganar lo mismo en la Federación que en COPE, vas listo", sentencia Castaño.

Tras escuchar el comentario del director y presentador de 'El Partidazo' de COPE, Carlos Herrera respondía diciendo: "Lo acabo de confirmar a las 8:00, pero cualquier día de estos te lo explico en vivo y en directo".

Carlos Herrera asegura que "quiere" presidir la RFEF



A lo que se refería el comunicador ha sido al arranque de su monólogo, en el que ha asegurado que su candidatura es "verdad", al tiempo que ha aprovechado para mostrar su "gratitud" a todos los que le han apoyado: "Habrán escuchado, leído o visto circular en la realidad informativa. Se lee: "Carlos Herrera quiere ser presidente de la RFEF". Es verdad y debo mostrar mi gratitud a todos los que también me han blindado su apoyo".

"Es algo que no es fácil, que elige una asamblea de 140 delegados, si no cambia finalmente el sistema, como espero que lo haga la orden ministerial en la que está trabajando el nuestro secretario de estado del deporte, Víctor Francos, para trabajar camino de un estado para mi ideal, un federado, un voto, eso es lo que propongo", ha añadido Herrera.





Además, ha respondido a aquellos que se preguntan por qué tiene interés en la Real Federación Española de Fútbol: "Soy aficionado al fútbol, creo que la gestión hay que desproveerla de esa suerte de casta que tiene atrapada en un sinfín de brazos interminables la realidad del fútbol que abarca no solo a la selección, sino a todos los chavales".

"Devolver el fútbol a la sociedad, pero hay algo más, es implicar a la sociedad en el deporte preferido de la mayoría. Acabar con prácticas indebidas. Yo tengo una nueva incorporación que me gusta anunciarles hoy que es el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Moral de la Rosa, como responsable jurídico de mi candidatura", ha sentenciado el comunicador.

Puedes escuchar su explicación al completo y el análisis de los temas que marcan la actualidad de este jueves en el siguiente vídeo.