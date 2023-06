Juanma Castaño señala a Carlos Herrera la principal razón del "no" de Leo Messi al Barça: "No dependía de él"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 6 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, el culebrón Leo Messi.

"Messi jugará en el Inter de Miami", comienza el comunicador con Carlos Herrera. El astro argentino ha anunciado, en una entrevista emitida en varios medios, su fichaje por el conjunto de la Mayor League Soccer, que actualmente marcha colista de la Conferencia Este de la liga americana, pero cuya propuesta económica ha seducido al argentino para que acabe firmando, por encima de otras ofertas, como la del Barcelona o la monstruosa oferta de diez cifras que el Al-Hilal hizo a última hora.

"No al Barça, no a la propuesta del Fútbol Club Barcelona, porque ha dicho Messi que quizá no dependía plenamente de él, que estaba dependiendo de terceras personas", señala Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'. Esto provocó que el equipo azulgrana hiciera un comunicado en el que decían, textualmente, que Laporta "entendió y respetó" la decisión tomada por Messi de "querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión" a la que ha estado sometido en los últimos años.

Las terceras personas

El presentador de 'El Partidazo de COPE' comenta que, con esas terceras personas, "se refiere al Barça y a la Liga" y que Leo Messi "quería tomar la decisión cuando antes". "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso", señalaba el astro argentino en una de esas entrevistas. Mientras tanto, sobre ese encuentro entre Joan Laporta y Jorge Messi, los culés señalaron que en la reunión se habló de "un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça".

"Así que, por segunda vez consecutiva, Messi y Laporta no se ponen de acuerdo", reflexiona Juanma Castaño con Carlos Herrera. "Jugará en Miami, una liga evidentemente menor y un destino muy vacacional en la vida de Messi y de su familia, algo que el argentino buscaba después de una experiencia en París realmente fallida", apunta el presentador de 'El Partidazo de COPE'. "Messi ha servido en cualquier caso como una gran cortina de humo en los últimos meses", analiza Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'.

