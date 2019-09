Juanma Castaño: "¡Qué pedazo de animal, Rafa Nadal!"

Es evidente que después de todo lo que habéis comentado, día difícil para el deporte español, que por lo menos ha encontrado otra vez la tabla de salvación de alegría en Rafa Nadal. ¡Qué pedazo de animal! Anoche otra vez. Hace tan solo un momento ganando y metiéndose en las semifinales del US Open. Y además, ya no está en medio ni Federer ni Djokovic, eliminados. Así que tiene un camino francamente positivo de cara a la final. Tiene que jugar contra Berrettini en semifinales. Gran Nadal en este US Open. Si gana, recuerden, en Nueva York, se pondrá con 19 Grand Slam. 20 Federer, 19 Nadal y 16 Djokovic. Increíble.