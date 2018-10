Juanma Castaño: "Lo que no le gusta a Lopetegui es el mal momento del Real Madrid en los últimos partidos "

Vuelve la Champions. Segunda jornada, a las 21:00 horas en Old Trafford, Manchester United-Valencia. Las miradas puestas en Mourinho que está muy mal en Liga. Marcha décimo el United, que fue eliminado en copa y que hoy frente al Valencia podría jugársela, aunque los 25.000.000 de euros que cuesta echarle desde luego le mantienen en el banquillo.

Y a la misma hora en Luzhnikí, en Moscú, el campo donde perdió España en el Mundial frente Rusia juega el Real Madrid contra el CSKA, con muchas bajas y con un Lopetegui que ayer por cierto estuvo un pelín tenso en la rueda de prensa. No le gustaban mucho las preguntas de los periodistas, aunque lo que parece que no le gusta a Lopetegui, aunque no lo reconozca es el mal momento en los últimos partidos del Real Madrid.