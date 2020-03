Juanma Castaño: "Un poco de cariño de Zidane a Mariano, tras el gol en el Clásico, no habría estado mal"

"La resaca del Clásico nos deja dos nombres propios. El primero, el de Eder Sarabia, segundo entrenador del FC Barcelona con Setién. Ayer 'Vamos' emitió unas imágenes en las que se veía cómo protestaba algunas acciones de sus propios jugadores y cómo estaba todo el rato corrigiendo y saliendo a dar instrucciones a los futbolistas del Barça, incluido a Leo Messi. Esto no es habitual, al menos en el Barça. No es lo mismo ser segundo entrenador del Barça que serlo en el Betis o en la Unión Deportiva Las Palmas, con todos los respetos. A ver cómo encaja esto el vestuario, especialmente Griezmann que parece que está cabreado. Y otro nombre propio, el de Mariano, metió un gol en su debut en Liga ,no había jugado todavía, y Zidane en la sala de prensa dijo que seguiría siendo el tercer delantero del equipo. Un poquito de cariño no habría estado mal".