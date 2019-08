Juanma Castaño: "Optimismo en el Barça con Neymar, pero sería una carga económica espectacular para el club"

Buenos días. Javier Bordas, directivo del FC Barcelona, dijo ayer a su llegada al aeropuerto de El Prat, después de negociar con el París Saint Germain en París, que Neymar estaba más cerca. Optimismo desde la directiva azulgrana después de que le haya dicho que quiere jugar en el Barça. Lo que podría ser una buena noticia para el Barça, un fichaje muy importante, ojo porque no lo parece tanto. Tiene unas condiciones económicas muy especiales, una carga económica para el club espectacular, tiene que liberar una ficha importante el FC Barcelona, y encima hay una respuesta social que no termina de estar del todo favor con Neymar y con su llegada al FC Barcelona. Y en Madrid tres cuartos de lo mismo, la mitad de la afición contenta con qué Neymar no llegue el Madrid, pero la otra mitad le reclama a Florentino y a Zidane que hubiera hecho una revolución y hubiera fichado a un crack que finalmente no ha llegado al Real Madrid. Así que Neymar lo ha removido todo en estos últimos días de mercado.