Juanma Castaño: "Messi habla antes de la Final de Copa, y eso es una manera de darle importancia al encuentro"

No había abierto la boca después del batacazo de Liverpool y hoy lo hará; Leo Messi toma la palabra antes de la Final de la Copa del Re. El Barça ha anunciado que él, Piqué y Valverde serán los encargados de hablar acerca del partido de mañana en el Benito Villamarín. Es una forma de darle importancia al choque, una forma de darle trascendencia a la final de Copa en la que, por cierto, por fin no se ha hablado del asunto de los pitos al himno. Ojalá que no haya ningún tipo de problema. Por cierto, seguimos en Londres, anoche espectacular El Partidazo con Pochettino. Impresionante el entrenador del Tottenham; no se pierdan en COPE.es la entrevista con él y con su cuerpo técnico el milagro de estar en la final de Champions.