Juanma Castaño: "Los jugadores del Barça apuntan a la pretemporada como motivo de su mal inicio de campaña"

Semana de Liga, semana de resultados de fútbol, de partidos, de Tiempo de Juego, y de victoria del Barça 2-1 frente al Villarreal, y de lesión de Messi. Está siendo el arranque de temporada más accidentado para el argentino. Al final de los primeros 45 minutos se sintió mal, molestias en el aductor de la pierna izquierda y no salió en la segunda parte. Todo apunta a que no va a estar en Getafe el próximo fin de semana. El Barça tiene que cuidar a Messi y la razón fundamental es que el Barça no cuidó de sí mismo el pasado verano. Una pretemporada que ya los propios jugadores apuntan como responsable del mal inicio de campaña.