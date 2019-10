Juanma Castaño: "El diagnóstico de Bale está claro: es un auténtico jeta"

Bale no se entrena con el resto de compañeros del Madrid desde hace 3 semanas pero ayer viajo a Londres para comer con su agente y en el Madrid esperan que ojalá sea para tener en el mercado de invierno una oferta que le saque definitivamente del club. Ahora mismo está lesionado, no va a jugar tampoco mañana, ha prohibido que se publiquen sus partes médicos y en la última entrevista ha dicho no sé quién es el primer ministro de Reino Unido porque yo solo pienso en golf o estoy en un momento en el que necesito pensar en más cosas que no sean fútbol. Es absolutamente tremendo el diagnóstico sobre Bale, está claro que es un auténtico jeta.