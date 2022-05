Juanma Castaño: "La Champions en el Bernabéu no es una cosa lógica"

Audio

El Manchester City aterrizó en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las 19:00 horas CEST (-2 GMT) y se dirigió directamente a descansar -ya que la rueda de prensa y entrenamientos oficiales tuvieron lugar en Inglaterra durante la mañana- al hotel Mandarín Oriental Ritz, en pleno centro de la capital de España, elegido personalmente por el técnico Pep Guardiola.

El conjunto inglés no pudo hospedarse en el mismo lugar en el que lo hizo para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el Four Seasons Hotel, al no haber espacio en un establecimiento que abrió sus puertas tras siete años de rehabilitación a finales de septiembre de 2020.