Juanma Castaño: "Carlos Alcaraz, una de las grandes esperanzas del deporte español, tiene madera de campeón"

Este lunes, Juanma Castaño tuvo la oportunidad de charlar, por primera vez en 'El Partidazo de COPE' con la nueva promesa del tenis español y mundial, Carlos Alcaraz. El tenista ha destacado que "durante al año ha sido complicado atender a los medios porque no he tenido mucho tiempo y ahora aprovecho y me quito todo de en medio". Además ha asegurado que se toma las entrevistas con "la máxima naturalidad posible".

Respecto a si le conoce mucha gente, Alcaraz apunta: "Un poquito sí, ya me va conociendo la gente, pero no a gran magnitud; no sé lo que es estar agobiado. Yo, encantando. Yo también he tenido ídolos y me he acercado cuando les he visto, cuando se acercan a mi lo veo lo más normal del mundo. Yo le he pedido a Nadal, en el Mutua Madrid la primera vez. Cuando estoy con él todavía me da impresión, me pongo nervioso".

En cuanto a sus ídolos fuera del tenis, ha querido destacar la oportunidad de conocer a los futbolistas de la Selección Española de fútbol que tuvo este domingo. "Fue increíble, todos un diez como persona y yo estuve nervioso y tímido, fue una experiencia muy buena. Ellos me dieron la enhorabuena por el año y por el título, me sorprendió que lo supieran. Con Luis Enrique hablé un poquito. Cada uno del equipo me impuso un montón".