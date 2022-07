Joseba Larrañaga: "No perdamos de vista el asunto de Cristiano que es la guinda que le puede faltar a La Liga"

El futuro del delantero portugués Cristiano Ronaldo en el Manchester United podría decidirse en las próximas horas, después que el futbolista y su agente, el también portugués Jorge Mendes, se hayan desplazado a la ciudad deportiva del equipo inglés para reunirse con el entrenador del club, Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes se presentaron en la ciudad deportiva de Carrington este martes para reunirse con Erik Ten Hag, después de que el portugués no estuviese presente en la pretemporada que llevó a cabo el equipo de Manchester en Tailandia y Australia por motivos personales. Los rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo no cesan tras la no clasificación del Manchester United para la próxima edición de la Liga de Campeones. Los 'diablos rojos' jugarán en 2022-23 en la Liga Europa.

Tras su llegada, Ten Hag fue preguntado por Cristiano Ronaldo, del que dijo que estaba en sus "planes" y que "no está en venta". El portugués había regresado al Manchester United en el verano de 2021 procedente de la Juventus, pero su primer año en el club no fue como se esperaba en cuanto al rendimiento del equipo.