José Luis Corrochano: "Zidane aclaró contra el Bayern que Bale no jugó porque él no quiso"

Buenos días, se va a hablar hoy mucho de las palabras de anoche de Zidane sobre Gareth Bale en la conferencia de prensa previa al partido que va a jugar esta madrugada, del martes al miércoles, el Real Madrid en Washington contra el Arsenal a la una de la madrugada. Bale y su posible salida del Real Madrid, como no había quedado muy claro lo que había querido decir Zidane sobre Bale, sobre si le había faltado al respeto, a la pregunta de Melchor Ruiz en la rueda prensa, dijo Zidane tres cosas: no le he faltado el respeto a nadie, el club estaba tratando la salida de Gareth Bale, por eso no jugó el partido y la que más ha llamado la atención, no se cambió, no se vistió Gareth Bale en ese partido porque él no quería. Bale sigue siendo jugador del Real Madrid. Hoy a las 12:30 dentro un rato juega el Barça su primer partido de pretemporada, lo hace en Tokio contra el Chelsea, es buen partido, como digo por la noche en la madrugada el Madrid va a jugar contra el Arsenal a la una y luego a las tres de la tarde también en Estados Unidos, en Dallas, el Atlético de Madrid va a jugar contra el Chivas de Guadalajara.

Fichajes que hubo en el día de ayer, a medianoche, cuando estábamos haciendo ‘El Partidazo’, se firmó el de un jugadorazo para el Betis: Fékir, por 19,75 millones de euros, más posibilidad de 10. Gran fichaje del conjunto bético.

Y Tour de Francia. Empieza la última semana, ayer día de descanso, hoy empiezan las últimas etapas, atentos a las que se disputan jueves, viernes y sábado.