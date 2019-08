José Luis Corrochano: "Piqué invita a Neymar a que diga públicamente que está loco por jugar en el Barça"

Buenos días. Os traigo como primera información, como primera noticia unas declaraciones de anoche de Gerard Piqué. Están en Miami para jugar un partido en la madrugada del miércoles al jueves contra el Nápoles, el tema central es el futuro de Neymar que jugó en el Barça, es amigo de Gerard Piqué creo que Piqué le llama hermanito incluso a Neymar. Y las declaraciones dan a entender que Neymar, cómo sabemos está loco por jugar en el Barça pero Piqué le invita a que lo diga públicamente. Las declaraciones textualmente dice: “tiene que ser Neymar el que se manifieste. Claro que hablamos con él pero no es oportuno confesar conversaciones privadas. Es él el que tiene que salir a hablar, es un crack dentro y fuera del campo". Bueno no está fácil que Neymar termine en el Barça pero es un asunto que lleva de primera mano Bartomeu y está empeñado en que el futbolista juegue en el Barça la próxima temporada. Se barajan varias opciones, ninguna es fácil ni tampoco siquiera que el París Saint-Germain esté dispuesto a vendérselo al Barcelona. Pero este es un tema central, el otro dentro de muy poco, es saber que dice un juez de lo Mercantil sobre el asunto de si se juega: viernes, sábado, domingo y lunes o se juega solo sábado y domingo en el fútbol de Primera y Segunda División. Es posible que hoy no sepa la decisión pero el juez ya va a tener una idea clara de lo que tiene que decidir.