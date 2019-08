José Luis Corrochano: "Dejando un 1% de posibilidades podemos decir que Pogba no va a jugar en el Real Madrid"

Buenos días. Bueno, ayer estábamos muy pendientes del cierre del mercado de entradas en el fútbol inglés porque iba a dar pistas de lo que puede pasar con los grandes del fútbol español y tuvimos tres confirmaciones que os cuento: primero, estábamos pendientes de ver si el Manchester United fichaban centrocampistas que facilitaban la salida de Pogba al Real Madrid, no ocurrió, con lo cual y dejando un 1% de posibilidades podemos decir que Pogba no va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Segundo y esta está casi confirmada después de las informaciones que venían desde Estados Unidos de Helena Condis, Coutinho se queda de momento en el FC Barcelona, se cierra la puerta de la Premier. No ha aceptado la cesión al Tottenham y, la tercera es una confirmación. Se marcha del Betis un buen futbolista, lo ficha el Tottenham, llega lo Celso. Hay un jugador de la Premier que si podría salir, que es Eriksen jugador del Tottenham, que podría terminar en el Atlético o en el Real Madrid. Es una posible abierta, ya sabes que termina el mercado del fútbol español el 2 de septiembre, así que empezará La Liga y aun así habrá fichajes y salidas en el fútbol español.