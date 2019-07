Luis Munilla: " Alemany puede marcharse del Valencia. El club no puede seguir pegándose tiros en el pie"

Buenos días. Está el Real Madrid intentando encontrarse a sí mismo, están Barça y Atlético ilusionándose con la nueva temporada, y hay un club que parece incapaz de estar sin líos. Estamos hablando del Valencia porque anoche contábamos que la relación entre el propietario Peter Lim y el director general Mateu Alemany está a punto de saltar por los aires. Alemany puede marcharse del club y veremos si el técnico, Marcelino sigue sus pasos. Una bomba que estalla pues cuando todo parecía tranquilo en un club que tiene tendencia a la autodestrucción. Después de estar hundido en enero, terminó la temporada ganando la Copa y clasificado para la Liga de Campeones y resulta que ahora con toda la afición ilusionada aparece esto. Ojalá sean capaces de reconducirlo porque desde luego no parece fácil y la afición no se lo merece. Alguien se lo tiene que hacer mirar ahí dentro porque el Valencia no puede seguir pegándose tiros en el pie.