José Luis Corrochano: "El Madrid no mejora: la imagen sigue sin ser buena y no marca goles"

Buenos días. El Real Madrid sigue sin ganar en pretemporada. Ayer perdió en Alemania, en Munich: está disputando el torneo de la Audi Cup y perdió contra el Tottenham, 1-0. La verdad es que la cosa no funciona en el Real Madrid, no estuvo bien, no mejora, la imagen del equipo sigue sin ser buena, no marca goles, le falta gol como la temporada pasada y solo decir que el mejor fue Keylor Navas, el portero que sustituye momento a Courtois que está lesionado. El gol llegó tras un fallo defensivo entre Hazard y Marcelo, que provoca que vuelva haber dudas, sobre los que el año pasado no triunfaron en el Real Madrid. Dijo Zidane al terminar el partido que para que la gente se anime que solo falta ganar un partido, que cuando se gane un partido se verá otra cosa. Bueno, pues hoy tiene otra oportunidad, porque juega por el tercer y cuarto puesto de este torneo. Lo hace contra el Fenerbahce y después de ese partido le quedarán ya dos amistosos para empezar la Liga. Así que vamos a ver qué hace hoy el Real Madrid.