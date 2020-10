Ayer dimitió Bartomeu no ha dimitido evidentemente por lo que contamos dimitió porque la Generalitat le ha llevado a eso a decir "no" a un voto de censura el próximo fin de semana no quiere Bartomeu ser el responsable de lo que pueda ocurrir o al menos esa es la razón que esgrime para decir adiós a la presidencia del FC Barcelona.