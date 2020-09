El análisis de Herrera sobre la maniobra de la Fiscalía 'perdonar' al Gobierno de Sánchez

Una de las principales claves que ha analizado Carlos Herrera al comienzo de 'Herrera en COPE' ha sido la decisión de la Fiscalía de pedir al Supremo la anulación de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis provocada por la covid-19. Según el comunicador, este paso dado por Dolores Delgado no es algo nuevo. "En la tierra, la noticia es la Fiscalía General del Estado. Las apuestas apuntaban en la misma dirección. Todos daban por hecho que la Fiscalía haría todo lo posible para evitar que las querellas contra el Gobierno por su gestión sobre la covid-19 no tuvieran recorrido. Por más que se recuerde todo lo que hicieron y los actos que han llevado a cabo durante la crisis el Gobierno saldrá impune. El argumento definitivo es que el Gobierno no puede ser responsable de nada si el propio Ejecutivo envió a ministros a las manifestaciones con el peligro de poderse contagiar. Estos son los movimientos a los que nos tienen acostumbrados, el Gobierno y la Fiscalía".