'Crónicas perplejas': “Ya que ha vuelto el 'Grand Prix', espero que vuelva el 'Un, Dos, Tres'”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Me presenté con mi amigo Daviles al casting de 'Pekín Express'. Estaba esperanzado con que nos llamaran. Éramos jóvenes, divertidos y aventureros. Pero nunca nos llamaron. Ni para el primer casting. Nada.

Se ve que se quedaron con mis datos y a los meses me llamaron de la misma productora de televisión. Pensé: ahora sí. Ahora sí que me voy para Pekín. Pero me aclaró el hombre que no. Que era para otro programa. Uno nuevo. “¿Pero así de aventuras?”, le pregunté. “Más o menos”, me contestó.

“Vale. Me apunto. ¿De qué va?” Y me dijo: “Es un restaurante donde citan a dos desconocidos. Se llamará 'First Dates'. ¿Tienes pareja?”. Ofú. Estaba saliendo con una chica por entonces y terminé rechazando ir al programa. Si llego a saber cómo acabó lo mío con ella, hubiera ido allí. Ya he dicho por aquí que 'First Dates' ha hecho más por los matrimonios de España que el Netflix y que las tarifas de los abogados. Uno ve First Dates y piensa: ¿Esto es lo que me espera fuera? Mira, mira... para eso me quedo con este, por mucho que ronque.

Aprovecha el tema del día para ofrecerme públicamente a 'Supervivientes'. Primero: lo que me voy a ahorrar en sushi. Segundo: esa dieta sí que es eficaz y no los ayunos intermitentes. Playa, moreno y lo que surja. Señores de 'Supervivientes': llévenme. Quiero cobrar por estar tumbado en la arena.

Más allá de esto, yo no sirvo para los concursos. 'El Pasapalabra' me pone muy nervioso. Al 'Cifras y Letras' no me presenté porque las letras bien, pero los números... regular. Yo tuve una novia que fue al Factor Miedo ese y la metieron en una urna llena de cucarachas. Cuando aterrizó le dije: “Y luego me llamas a mí para matarlas en casa, con el asco que me dan”.

En fin. Ya que ha vuelto 'Grand Prix', espero que vuelva el 'Un, Dos, Tres'. Y a ese sí me presento. Por veinticinco pesetas cada respuesta acertada, lo mismo me da para un Seat Ronda. Y eso si no me toca el apartamento en Torrevieja. Aquellas familias sufriendo por parejas de desconocidos frente al televisor, cada viernes por la noche, eso sí que es marca España.

Las 'Crónicas perplejas' de la semana

