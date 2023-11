'Crónicas perplejas': "Tenemos que hacernos fuertes en lo único que nos hace humanos: las emociones"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Hay días en los que pongo los informativos o leo los periódicos y pienso: si a veces hasta dudo de la inteligencia natural, como para preocuparme por la inteligencia artificial.

Con lo bien que vivíamos antes con nuestros Nokias 3210, con nuestros mp3 a pilas, con las estanterías llenas de DVDs, etiquetando a nuestros amigos en las fotos del Tuenti.

El problema de la inteligencia artificial no es usarla, sino que nos use. Cuando decimos que nos gustaría ir a Egipto y abres el móvil y recibes ofertas de viajes a El Cairo. O tener una boda el mes que viene y que tu Instagram ya lo sepa y te enseñe anuncios de trajes a medida.

Me estoy volviendo un nostálgico y un romántico. Cada vez presto menos atención al teléfono. Cada vez echo menos cuentas a las redes sociales. He vuelto a bajar a la cafetería con un libro en la mano. Ya casi nunca hago fotografías a los platos que voy a comerme. “Estás muy perdido”, me dicen. Y pienso: al contrario. Perdido estoy cuando creo que mi vida está en Internet. Ahora lo que estoy haciendo es encontrándome.

Viviendo con pausa, en la calle, levantando la mirada de la pantalla. He vuelto a escuchar música tumbado en la cama. He vuelto a escribir a mano. Es una pequeña rebelión contra la inteligencia artificial y, sobre todo, contra la artificialidad de las cosas. Me estaré haciendo viejo. Pero nos tenemos que hacer fuertes en lo único que nos hace humanos: las emociones.

No hay máquina que pueda imitar la piel, el amor o las risas. Quizá es momento de parar y recuperar algunas de aquellas cosas que dejamos en el camino. Quiero un futuro que no borre nuestro pasado.





