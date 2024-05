'Crónicas perplejas': “No somos letras, somos lo que nos habita por dentro”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Soy de una generación que cree que el nombre eleva las expectativas. Como si los pepes estuvieran destinados a la albañilería pero los enzos pudieran aspirar al fútbol profesional o al espectáculo. Ahora hay más niños llamados Martín que Rafael en las aulas. Yo siempre quise tener una hija, y llamarla Teresa, pero como vinieron dos niños, fue la madre la que se encargó de ponerles nombre.

Mi madre quiso ponerme Alberto, pero al final, por tradición familiar, me puso Antonio. Mi abuela Mercedes, que se nos fue hace poco, estaba perpleja por los nombres que le habíamos puesto a nuestros niños mi hermana y yo: Fidel, Mauro, Lázaro y Ciro. “Cuatro niños y ninguno ha sido para ponerle Antonio como el abuelo”, dijo con razón. “Son otros tiempos, abuela”, le decíamos. Pero ahora me arrepiento un poco.

Pero, por más vueltas que le demos a la cabeza, por más imaginación que le echemos, no son los nombres los que hacen a las personas. Y es justo al contrario. En mi vida he conocido a manolos cuyo recuerdo ya es imborrable y he conocido a Ulises completamente vulgares. Está Benito y está Héctor. Está Juan y está Gael. Está Loli y está Bárbara. Pero no somos letras, somos lo que nos habita por dentro.

En tiempos frívolos, en tiempos de exposición constante, de redes, de modas, podemos pensar que la cáscara es más importante que el fruto. Pero creo que una tradición familiar tiene más peso que una serie de televisión, un libro que nos marcó es más importante que una influencer. Nuestro nombre es sólo una palabra. Nuestra fuerza no son un puñado de letras en el DNI, que va. Son los años vividos, las decisiones tomadas y el recuerdo que dejemos a los que algún día escuchen nuestro nombre mencionado.

