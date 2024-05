En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Cuanto más complejo es el mundo, más necesidad tengo de volver a lo esencial. No es nostalgia. O al menos, no del todo. A veces necesitamos parar y volver sobre nuestras huellas. La vida es circular y, en ocasiones, regresar es dar un paso hacia delante.

Tengo una vieja cafetera italiana. Metálica, con el mango roto. Me gusta su olor por las mañanas. Su borboteo. Un amigo me regaló una pluma y me enseñó a usarla. Cada vez tomo más notas con ella. Ya casi nunca llevo la tablet. Garabateo cuadernos. Me gusta manchar mis dedos de tinta. Me gusta el trazo agitado. Mi caligrafía pequeña, desordenada, ilegible.

Me gustan hasta las equivocaciones. Lo que se escapa al control exhaustivo de las máquinas. Aún imprimo los billetes del tren. Soy ese tipo de hombres. Esos que viven con un pie en otra parte. De barra de bar, de libro en el bolsillo, de silencio doméstico, de paseos largos, de los que odian el VAR, de los que aún conservan un puñado de cedés. No es nostalgia. De verdad. Es otra cosa.

Es encontrar belleza en lo sencillo. Para combatir el ritmo frenético de nuestros días. Para entender lo que nos rodea. No quiero perderme en el futuro. No quiero dejar de ser yo, con mis lentas y antiguas rutinas. No renuncio a la tecnología, pero tampoco quiero que lo ocupe todo.

Por eso siento y vivo y bebo y celebro mi carnalidad. Y celebro mi torpeza. Y celebro mis errores. Y celebro ser una parte diminuta de este mundo. Y a veces, hasta celebro mi intrascendencia. Porque, y me lo recuerdo cada mañana, todos somos una maravillosa imperfección.





