‘Crónicas perplejas’: “Señor núcleo de la Tierra, una cosa le digo: No tengo yo el cuerpo para catástrofes”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

No me entero de nada de lo que pasa en la superficie, imagínense en el núcleo de la Tierra. Esa canica en llamas que se supone que está ahí en el fondo a su rollo; a su bola, nunca mejor dicho. Girando a su ritmo. Como yo un día que en el gimnasio me metí en una clase de Zumba. Como cuando sales a pasear con tu madre y ella se va parando a mirar los escaparates. Como esa cita del Tinder que a las dos semanas ya te pide que te desinstales la aplicación. A ver, señor núcleo, vamos a centrarnos. Que estás creando mucha inquietud por aquí arriba.

Entiendo que nuestro planeta, que ya tiene muchos años, pues tenga sus achaques, como nosotros. Sus crujidos en las rodillas, sus cambios de humor, su insomnio. Una mala salud de hierro, porque la cosa es que aquí seguimos. Preocupados por nuestros asuntillos mundanos. Miren, la noticia del frenazo del núcleo terrestre salió en la misma mañana en la que el presidente de mi comunidad me dijo que querían reformar el portal y que, según los presupuestos que le habían dado, la derrama sería de unos mil euros por vecino. Mil napos, uno detrás de otro, para poner rampas y maceteros. Así que, si se acaba el mundo, que se acabe antes de apoquinar. Eso sí que lo pido.

Señor núcleo de la tierra, una cosa le digo: No tengo yo el cuerpo para catástrofes. Bastante tenemos ya con lo nuestro. Con nuestras batallas cotidianas. Con la melatonina para dormir, con los cinco minutitos más para despertarnos. Con los que no ponen los intermitentes. Con esos que van fumando en la moto… no puedo con ellos. Con los precios de los supermercados. Con esos amigos que te dicen que te llamarán el fin de semana para cenar y luego no llaman…

En fin. Las cosas que pasan en la superficie. Para mí el misterio no es que el núcleo se pare, el misterio es que la Tierra, siendo como somos, siga girando. Y que dure, señor Núcleo, deme tiempo al menos para acabar la dieta y comerme una bolsa de patatas fritas viendo el fútbol. Te lo pido por favor, canica mía.





