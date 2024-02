'Crónicas perplejas': "Prestar nuestras cosas nos ayuda a centrarnos en la emoción y el recuerdo"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Contaba Curro Romero en una entrevista en El Mundo que nunca había tenido apego a los trajes de torear ni a las cosas del toreo. Y precisaba en otra de sus respuestas: “Yo tenía treinta o cuarenta vestidos y los di. Capotes de paseo, el juego de espadas de Antonio Márquez... Mi recuerdo se queda con los toros, nada más. Yo vivía la vida intensamente toreando, y así debe ser. No necesito tener delante decoración de lo que fue aquello”.

Y pienso en esas palabras. En las cosas físicas como un decorado que nos recuerda otros días, un asidero a lo que fuimos. Los libros leídos, la guitarra que ya no tocamos, los apuntes de la facultad o las camisas que no nos entran desde hace años. Como si almacenar todo aquello, evitara el paso del tiempo y la lenta muerte de los días. Como si tener cosas nos permitiera vivir más.

Ya tengo una edad. Ya no me enfado si no me devuelven los libros. Pienso que están bien así, ocupando otras estanterías, despertando imaginaciones nuevas. Lo que importa, como decía Curro Romero, lo que verdaderamente importa, nos corre por dentro. El legado que esos libros dejaron en nosotros. O los partidos que ganamos con aquella camiseta de portero destrozada que ya debería llevar años en la basura.

Creo que prestar nuestras cosas es una forma elegante de deshacernos de un pasado que jamás volveremos a vivir. Creo que prestar nuestras cosas nos ayuda a centrarnos en lo importante: la emoción y el recuerdo.





