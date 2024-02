'Crónicas perplejas': "En el desayuno buffet y en la vida hay que darlo todo, sin mesura, sin pudor"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Todo lo que sé sobre la moral, sobre la conducta del ser humano, lo aprendí en el desayuno buffet de un hotel. Cómo abandona uno su pan con aceite, su cafelito solo, y se lanza al beicon, a los muffins y a los zumos tropicales. Qué difícil es decir no a esa bandejita de quesos. Qué difícil es decir no a esos cruasanes calentitos.





Los desayunos de buffet son una liberación. Son como abrir la jaula de nosotros mismos. Un tiranosaurio sería más comedido en un bufé que algunos de los hombres y mujeres que yo he visto haciendo cola frente al cortador de jamón. Esos que hacen más sentadillas sentándose y levantándose de la mesa con el plato en la mano para repetir que en el propio gimnasio.

Pero yo lo entiendo. Qué digo que lo entiendo. Yo soy así. Todos somos así. Y quien no es así, ese estafador que va a un desayuno buffet y se toma un té y se echa frutita en el plato, ese que quiere desentenderse de los que ya vamos por nuestra segunda ración de huevos benedictinos, ese estafador en su casa unta zurrapa en el pan y se hace churros en la airfryer y le pone tres cucharadas de colacao a la leche. Que no nos engañe.

No hay desayuno bufé sin vergüenza ajena. Siempre nos cabe un tazón de chocapic después de las salchichas con judías. No subestimemos al cuerpo. No pensemos en quien nos mira.

En los buffets y en la vida hay que darlo todo, sin mesura, sin pudor, sin concesiones de cara a la galería. Lo que nos vayamos a llevar de la vida nos lo vamos a llevar puesto. Qué es la libertad sino una tostada con mantequilla y mermelada de fresa. Qué es la libertad, sino comernos una tarta de chocolate ya sin ganas. Qué es la libertad, sino poder atravesar, de vez en cuando, las fronteras del exceso. Qué.

Carlos Herrera analiza la razón por la que los hoteles no pierden dinero con los buffets

Tras hacerse eco en su programa de un estudio que concluía que “en un buffet libre, el hotel siempre gana dinero”, Carlos Herrera aprovechó el momento para analizar esta conclusión y aclarar a la audiencia la razón por lo que es verdad.