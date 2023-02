‘Crónicas perplejas’: “Paso más tiempo eligiendo cine que viendo cine”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Yo era de esos que se acababan las palomitas durante los tráilers. Era de esos que cuando un actor brillaba en la pantalla, decían: “Trabaja muy bien”. Era de esos que aplaudían al final de las películas que le gustaban. Era de esos que, a mitad de la película, se acercaban a la de al lado para explicarle una teoría y adelantarle quién creía que era el asesino. Pero ahora soy de esos que han dejado de ir al cine, que odian los centros comerciales y que apenas saca tiempo para ver las películas en casa, luchando contra el sueño en el sofá, buscando entre cuatro o cinco plataformas alguna de las miles de opciones disponibles. Paso más tiempo eligiendo cine que viendo cine. Menudo tiempo nos ha tocado vivir.

Desde 'Karate Kid', que vi con mi padre en el Cine Almirante, del Parque Figueroa, en 1984, fueron muchas las películas. Aquella fue la primera. Tenía 4 años. Y recuerdo hasta la pausa en mitad de la película para ir al ambigú. Luego aquel cine cerró. Y fueron cerrando el Lucano, el Isabel La Católica, el Alkázar. Todas aquellas pantallas de luto blanco. 'Terminator 2', 'Stargate', 'Conan el Destructor'. Mi infancia estaba ahí. Y luego las citas, ya de adolescente. 'Leyendas de Pasión' y cosas así. Y luego ya más mayor Woody Allen, Tarantino, Sorrentino… Y ya treintañero los superhérores y ahí fui poco a poco quedándome en casa y ya casi nunca voy. Alguna película de dibujitos con mis niños. Poco más. Primero cerraron los videoclubs, luego cerrarán los cines, mañana quien sabe.

Por eso, cuando he escuchado el tema que proponía Diego, no he podido evitar sentirme un poco culpable. Este mismo fin de semana vuelvo a las salas. Lo juro. Palomitas extra grandes y refresco de litro. Películas de muchos tiros y sesiones golfas. Haciendo manitas, eso por descontado, y poniendo el móvil en silencio por primera vez en muchos años. Y, por supuesto, mirando la cartelera en el Teletexto. Que no se pierdan las salas de cine, que no nos perdamos nosotros en el camino.

Las ‘Crónicas perplejas’ de la semana

