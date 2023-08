'Crónicas perplejas': “Fantasear es un refugio para los inconformistas”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Hay una frase de Steve Jobs, que fue el hombre que creó Apple, que he leído muchas veces, muy motivadora. Y dice así: “Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho con él es hacer lo que creas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces”. Y yo creo que tiene razón.

Por eso he buscado mucho. He preguntado empresa por empresa. Pero no encuentro nada de lo mío. Nadie está dispuesto a pagarme por comer patatas fritas tirado en el sofá en calzoncillos mientras veo programas del corazón. Así que he tenido que dedicarme a otras cosas. A vender periódicos, a servir copas, a pinchar canciones y hasta a ponerme delante de un micrófono, que ya hay que ser desvergonzado. Eso de pensar que lo que uno dice le va a resultar importante a alguien a cientos de kilómetros de aquí. Aún me sigue pareciendo algo fascinante.

De niño, viendo Mary Poppins, quise ser deshollinador. Luego, viendo Big, la de Tom Hanks, quise ser probador de juguetes. Cuando vi Top Gun estaba decidido a ser piloto de cazas. Lloré con Cinema Paradiso, como todos, y quise trabajar en un cine. Y hasta deseé ser la mascota de un equipo universitario tras ver Teen Wolf.

Uno siempre desea lo que no puede tener. Y fantasear es un refugio para los inconformistas. Pero la realidad es más áspera. Los madrugones son desagradables. Algunos compañeros de trabajo son realmente insoportables. La vida es maravillosa, pero sólo a ratitos.

Así que, mientras me llaman de algún lugar para probar colchones, cosa que se me daría francamente bien, seguiré con mis rutinas, mi cariño en el día a día, dando lo mejor de mí a quien en mí confía, y arrimando unos pocos eurillos a casa. Que de eso se trata, al fin y al cabo, de vivir con dignidad y de hacer girar el mundo con afecto, responsabilidad y esperanza en el mañana.





