'Crónicas perplejas': “España no depende de los discursos, sino del esfuerzo cotidiano de personas como tú”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

El cuento dice así: Un emperador quiso grabar en un anillo una frase que le ayudara a superar todos los problemas y que le diera fuerza en los momentos de flaqueza. Convocó a sus sabios y tras un año de deliberación, eligieron una cita con apenas tres palabras: “También esto pasará”.

El emperador miraba su anillo para reconfortarse y yo miro la televisión con idéntico optimismo: pasará este ruido, pasarán estas mentiras, pasará el cinismo, pasará el desprecio a quien piensa diferente. Pasarán estos nombres y vendrán otros y en ese camino iremos recuperando la dignidad y el respeto a nuestras instituciones y a un país que hoy amanece dubitativo y desnortado, como un boxeador que intenta levantarse de la lona antes de que el árbitro termine su cuenta.

Pasarán las risas sarcásticas en el estrado y pasará esta cursilería que sólo esconde sectarismo. Pasará la tormenta. Pero nosotros permaneceremos. Dejando a los niños en el colegio, llegando puntuales a nuestros trabajos. Cada cual haciendo lo que mejor sabe hacer. Los taxis recorrerán las calles y los camiones nuestras carreteras. Los docentes en el aula y los sanitarios en los quirófanos. Nosotros seguiremos frente al micrófono y muchos de vosotros seguiréis al otro lado.

Permaneceremos pese al naufragio. Y España se mantendrá firme sobre el ring, aunque sea agarrada a las cuerdas del cuadrilátero. Porque también esto pasará. Y aprenderemos. Aprenderemos que vamos a llegar más lejos si caminamos juntos. Que no hay progreso sin diálogo. Que no hay futuro si no somos generosos. Que las palabras no son nada si no se pronuncian con honestidad.

La vida pasa ligera. En política siempre hay que tener las maletas hechas. Muchos de los que hoy celebran mañana tendrán que mirarse en el espejo y pensar si son los hombres y las mujeres que de niños deseaban ser.

Y estaremos aquí para verlo. Sin rencor y sin desánimo. Con la conciencia limpia. Abrazados a nuestras rutinas y a nuestros afectos. Porque España no depende de los discursos, sino del esfuerzo cotidiano de personas como tú. Así que no pierdas la esperanza, hazme caso; porque, como el emperador, sabemos que también esto pasará





