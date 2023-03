La oda a los hoteles de Antonio Agredano en sus 'Crónicas Perplejas'

He dado más vueltas por las vitrinas del buffet libre que por las casetas en la Feria de Córdoba. Eso son muchas vueltas, lo digo. No sé por qué ponen plato y cubiertos pudiendo poner carretilla y pala. Luego están esos que en los bufets libres cogen algo de fruta y se sientan y ya. Y miran a los demás con desprecio. Como pensando: son bárbaros. ¿Por qué hacen eso? La contención también es un exceso. Es como esa gente que bebe ginebra 0,0 y van viendo cómo te vas emborrachando desde la atalaya moral de la sobriedad. Beber y comer. Qué hay mejor. La mesura no es elegante, la mesura es de horteras.