Esas excusas que no gustan a Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas'

Queridos oyentes, no inventéis excusas. Decid siempre la verdad. Decid: “No entregué el trabajo porque salí a tomarme una caña a Casa Julián y me recogí cuando recogieron ellos las mesas”. Y ya está. “He llegado tarde porque me quedaba media horita de un capítulo de ‘The Last of Us’”. Ahí. Con entereza. Con seriedad. Somos adultos. Las excusas, ya os digo, son peores que el pecado cometido. Llega tarde, sé informal, déjame tirado… pero no me des camama. Que aquí ya nos conocemos todos.