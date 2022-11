‘Crónicas perplejas’: “Viernes Negro es la vida. Black Friday es, por un momento, fiarlo todo a un capricho"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

“Para algo trabajo”, me digo a mí mismo cuando estoy en la cola de una tienda. Pocos placeres comparables al de gastarse los dineros en algún capricho innecesario. No soy un manirroto, pero tampoco acabaré nadando en monedas como el Tío Gilito. La culpa es un músculo innecesario. Y no hay culpa más vulgar que la del dinero. El dinero no da la felicidad, pero lo intenta. Y yo le alabo el entusiasmo. Por eso, espero que hayáis gastado mucho dinero en el Black Friday. Que el consumismo os haya poseído por completo. Que tengáis la casa llena de cachivaches prescindibles y ropa que no os vais a poner nunca.