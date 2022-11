‘Crónicas perplejas’: “Vamos a dejar que la gente haga el ridículo”

Habla Antonio Agredano En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Me interesa mucho este último tema que propone Diego. Pero, por centrarnos. “Es que ir con una diadema con un pene en la cabeza no es decoroso”, dice la gente. Pero vamos a ver ¿Te parece más decoroso pasar un sábado en el Ikea? ¿Tú te has visto allí, bufando, con el lápiz y el papelito, en pantalones cortos, mirando dormitorios de mentira con la mano apoyada en la barbilla? ¿Eso es de mejor gusto? Recorrer los pasillos aquellos. Los matrimonios ahí discutiendo por el color de los platos. Los nombres que le ponen a los muebles, que se están riendo de ti.